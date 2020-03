Sanchez e la quarantena… alternativa: palleggi e allenamenti nei boschi

Il calcio si ferma di fronte all’allarme Coronavirus. L’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez ha deciso di mettersi in isolamento, essendo stato in Italia. Tuttavia la sua quarantena in Cile è alquanto originale: il Nino Maravilla si è fatto immortalare intento a palleggiare insieme al proprio cane e a fare allenamenti nel bosco, sollevando tronchi o pezzi di legna. Un sistema “alla Rocky”, lontano da palestre e macchinari, con l’obiettivo di tornare subito in grande condizione dopo l’infortunio che lo ha colpito negli ultimi mesi, costringendolo a rimanere ai margini del progetto nerazzurro.