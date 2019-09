Sanchez: “Ero felice di essere arrivato allo United ma non giocavo e non sapevo il perché…”

Piccoli sassolini da togliere dalle scarpe per Alexis Sanchez, attuale attaccante dell’Inter. Arrivato negli ultimi giorni di mercato a Milano, l’ex Manchester United ha parlato della sua esperienza nei Red Devils.

Intervistato dalla BBC, il cileno ha spiegato le sue stagioni in Premier con la maglia dei Diavoli Rossi lanciando qualche frecciata all’ambiente inglese.

VOLEVO GIOCARE – Cinque gol in 45 partite. 19 mesi di alti e, soprattutto, bassi per Sanchez con la maglia del Manchester United. Problemi fisici e non solo per l’ex Arsenal, Barcellona e anche Udinese che ha provato a spiegare i motivi dell’esperienza poco felice in Red Devils: “Quando sono arrivato al Manchester United ero molto felice. Ero nel club più vincente di Inghilterra. Anche all’Arsenal ero felice, ma il Manchester United compra giocatori per vincere ed essere sempre al vertice”, ha spiegato il cileno. Ma poi qualcosa non è andato per il verso giusto: “L’ho sempre detto ai miei amici: sono felice, ma voglio giocare. E questo non accadeva. A volte giocavo per 60 minuti e poi la partita successiva non entravo neppure in campo e non sapevo il perché. Io volevo solo giocare e fare il massimo. Ero felice quando giocavo e con la Nazionale lo facevo vedere. Ma dopo la Copa America sono tornato e non ho giocato le gare pre stagionali. Non so perché, bisogna chiederlo al tecnico”.

Adesso Sanchez troverà spazio nell’Inter di Antonio Conte dove formerà la coppia d’attacco con un altro ex Manchester United, Romelu Lukaku.