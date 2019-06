Sanchez: “Giocare per il Cile è la cosa più bella che mi sia mai capitata. Al Manchester United invece…”

Impegnato con il Cile in Copa America, Alexis Sanchez, attaccante anche del Manchester United, ha parlato della stagione deludente disputata in Inghilterra con i Red Devils. Due reti in 27 presenze in con il proprio club; già due marcature, invece, con la Nazionale nel torneo in corso, in sole due gare.

OCCASIONI – Un rendimento ben differente che lo stesso giocatore ex Arsenal e Barcellona ha provato a spiegare come riportano Manchester Evening News e il Mirror: “Mi hanno dato poche opportunità in Inghilterra, ma sono decisioni dell’allenatore, sono calmo e fiducioso nelle mie capacità. Giocare in Nazionale è la cosa più bella che mi sia mai capitata. In realtà, ovunque sono felice giocando a calcio, quello era il mio sogno da quando ero un bambino. In Inghilterra non ho avuto le stesse occasioni, poi ho avuto un problema alla caviglia e altri problemi personali, e ora qui in Nazionale mi sono riunito con il calcio e sono rilassato. Non c’è cosa più bella del rappresentare il proprio Paese”, ha concluso poi Sanchez che martedì giocherà contro l’Uruguay la sfida che varrà il primato del girone.