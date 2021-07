Sancho e il tatuaggio per il fratello morto: “Una poesia letta al funerale”

Il neo acquisto del Manchester United racconta il significato dei suoi tatuaggi

Jadon Sancho si racconta e lo fa ai microfoni del canale ufficiale del Manchester United, diventata nelle scorse ore la sua nuova squadra. Trasferitosi in Red Devils per circa 85 milioni di euro dal Borussia Dortmund, il 21enne inglese ha parlato a lungo della passione per la body art, ovvero i tatuaggi. In modo particolare di uno, il primo, fatto per suo fratello minore, tragicamente morto anni fa.