Sané al Bayern Monaco, Guardiola conferma tutto

In attesa di conoscere il proprio destino attraverso l’esito del ricorso al Tas contro l’esclusione per due anni dalla Champions League, il Manchester City fa i conti con le prime richieste di cessione da parte delle proprie stelle.

Ritorno in patria

Se Kevin De Bruyne si è per il momento limitato a prendere in considerazione l’ipotesi di partire e le eventuali destinazioni, oltre si è spinto Leroy Sané, destinato a tornare in patria per indossare la maglia del Bayern Monaco.

A svelare la notizia comunque già nell’aria da tempo è stato Pep Guardiola alla vigilia della partita contro il Liverpool: “Leroy vuole partire – ha ammesso il tecnico basco, a propria volta ex Bayern – Ci sono ancora alcuni ostacoli, ma sembra che andrà a Monaco. Gli auguro il meglio e lo ringrazio molto per questi anni insieme. Inizierà un nuovo capitolo in un club fantastico come il Bayern Monaco”.