Sansone e i mesi in Azerbaijan: “Tornato alla base perché a 32 anni non sono ancora sposato…”

Attualmente è svincolato, ma Gianluca Sansone, ex attaccante tra le altre di Sassuolo, Bologna e Novara, ha voglia di rimettersi in gioco. Soprattutto dopo la brutta esperienza vissuta all’estero in Azerbaijan con la maglia del Neftçi, squadra di Baku.

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il classe ’87 si è soffermato sui motivi che lo hanno portato a lasciare il club e fare ritorno in Italia dove, adesso, cercherà una nuova squadra. Tra i vari temi affrontati, anche la Serie A e la lotta scudetto.

CULTURA – “Sono stato tre mesi e mezzo in Azerbaijan. Avevo voglia di cambiare, mi ha chiamato un allenatore italiano che è ancora lì chiedendomi di dare una mano. Ho accettato ma sono tornato subito alla base perché non è stato facile ambientarsi. La differenza l’ho sentita soprattutto a livello culturale, mi contestavano anche il fatto che non fossi sposato a 32 anni“, ha ammesso Sansone.

DA EX – “Tutte le esperienza sono state bellissime ma a Sassuolo ho fatto il mio anno migliore. Ho trovato una società-famiglia e un ambiente molto positivo. Quando si lavora in questo modo i risultati sono una conseguenza. Anche a Bologna, nell’anno della promozione, ho vissuto un’altra bellissima esperienza. Mi è rimasto un po’ l’amaro in bocca per non essere rimasto”. E da ex ha dato anche un parere sul campionato delle due squadre: “Il Sassuolo ha una squadra competitiva e un allenatore bravo, possono fare un ottimo campionato. Sono curioso di vedere il Bologna, che ha cambiato tanto. Faccio l’in bocca a Mihajlovic”.

SCUDETTO – E sulla lotta al titolo di Campione d’Italia, Sansone ha commentato: “Le squadre sotto la Juventus hanno ridotto il gap. Conte sa far rendere al massimo le sue squadre. Sono curioso di vedere il Milan di Giampaolo, anche se non ha lo stesso organico delle squadre che lotteranno per lo scudetto”.