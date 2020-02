Sanzione Manchester City, Javier Tebas: “Finalmente, meglio tardi che mai”

La notizia dell’esclusione del Manchester City dalle coppe europee per i prossimi due anni ha scosso l’intero mondo del calcio. A commentare la situazione, come raccolto da AS, è intervenuto anche il presidente de LaLiga Javier Tebas.

FINALMENTE – “La Uefa finalmente sta prendendo dei provvedimenti: rispettare le regole del fair play finanziario e punire chi viola le regole è essenziale per il futuro del calcio. Per anni abbiamo chiesto chiesto un’azione severa contro Manchester City e Paris Saint-Germain, finalmente è stato fatto qualcosa. Meglio tardi che mai”.