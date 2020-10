Sarri, accelerata per rescissione con la Juventus: tre ipotesi per rivederlo in panchina in Serie A

Ci sono novità importanti per il futuro di Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Juventus, ancora a libro paga dei bianconeri, potrebbe rescindere il suo contratto e rimettersi sul mercato dove ad attenderlo ci sarebbero tre possibili squadre.

Sarri: 3 piste per il futuro

Secondo le ultime indiscrezioni, Sarri avrebbe dato una svolta alla trattativa con la Juventus per rescindere il proprio contratto. La prima squadra che potrebbe chiamarlo è la Fiorentina con la posizione di Beppe Iachini in bilico. Ma esistono anche altre alternative. Si parla di Udinese, con la squadra di Gotti che ha trovato ieri la sua prima vittoria in campionato. Ma anche di Roma, pista più lontana, ma sempre in auge visto l’interesse di Friedkin per il toscano. La Juventus, dal canto suo, non si opporrebbe alla risuluzione con l’ex mister perché andrebbe a risparmiare una cifra vicina ai 15-20 milioni.