Sarri alla Juventus, presentazione in grande stile come Cristiano Ronaldo

Sale l’attesa per le prime parole di Maurizio Sarri da allenatore della Juventus. Domani, 20 giugno alle 11 la conferenza stampa del nuovo tecnico bianconero.

Un vero e proprio evento celebrato, esattamente come circa un anno fa, come l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Infatti, l’ex allenatore di Napoli e Chelsea parlerà nella sala Gianni e Umberto Agnelli, quella delle grandi occasioni, utilizzata soltanto per la presentazione dell’asso portoghese.

La Juventus manda in questo modo un altro segnale importante di fiducia nel nuovo tecnico, da sempre considerato la prima scelta dei bianconeri. Nonostante parte delle tifoseria non sia favorevole alla scelta della società, spetterà a Sarri far cambiar loro idea. Con il tecnico toscano, arriverà anche Giovanni Martusciello, che aveva lavorato con lui ai tempi di Empoli.