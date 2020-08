Sarri e quella battuta mal digerita dallo spogliatoio della Juventus…

Tutto nasce da una serie di battute, spesso infelici. La storia di Maurizio Sarri e la Juventus è nata male ed è finita peggio, anche se non è da dimenticare lo scudetto portato comunque a casa. Secondo il Corriere della Sera, tra i vari motivi dei malumori e delle incomprensioni tra mister e gruppo, ci sarebbero state una serie di frasi mal digerite dallo spogliatoio.

Sarri: la battuta incompresa…

Sarri ha fallito alla Juventus. Non certo solamente per colpa sua. Se il progetto tecnico non ha portato ai frutti desiderati, anche dal punto di vista “umano” i rapporti con i calciatori e tutto l’ambiente non è stato dei migliori. La conferma è arrivata appunto con l’esonero dopo una sola stagione. Tra le motivazioni dell’addio anche un modo di fare e probabilmente di essere dello stesso mister toscano. Una battuta potrebbe aver fatto iniziare male la sua esperienza bianconera. “Ma come ho fatto a perdere due scudetti contro di voi“, avrebbe detto Sarri in estate, durante la pre season a Singapore, dopo una partita persa contro il Tottenham. Tra ironia e un fondo di rabbia, non certo il modo migliore per iniziare male la sua avventura.

Un’esperienza in bianconero che è proseguita sulla falsa riga di quel momento. Incomprensioni, malumori e un feeling ma nato. Un flop che si è concluso, per buona pace di tutte le parti interessate…

INCIDENTE PICCANTE PER LA SPORTIVA