Sarri, il retroscena: no alla Roma in caso di arrivo di Paratici in dirigenza

Potrebbe presto tornare ad allenare Maurizio Sarri anche se la sua destinazione rimane ancora incerta. Per l’ex tecnico della Juventus, ancora a libro paga dei bianconeri, si parla di Fiorentina, ma anche di Udinese e Roma. Ed è proprio su quest’ultima pista che il Corriere dello Sport rivela un particolare retroscena.

Sarri: no alla Roma con Paratici in dirigenza

La Fiorentina continua a pensare a Maurizio Sarri ma non è l’unica squadra che ha provato un sondaggio per il mister toscano. Alla ricerca di un tecnico per il futuro, fino a poco tempo fa, sembrava poterci essere anche la nuova Roma di Friedkin disposta a salutare Fonseca e far iniziare un nuovo ciclo che avrebbe visto, però, anche il potenziale arrivo di Fabio Paratici, attuale dirigente della Juventus.

Proprio questo “acquisto” in casa giallorossa sarebbe stato motivo del possibile rifiuto da parte di Sarri che, in caso di proposta della Roma, non avrebbe accettato sapendo che in futuro Paratici sarebbe potuto essere un nuovo dirigente del club della capitale.