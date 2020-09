Sarri, l’addio alla Juventus e quella frase polemica: “Questa squadra è inallenabile…”

Arriva un importante retroscena relativo all’addio di Maurizio Sarri dalla Juventus. Il Corriere di Torino ripercorrendo le tappe che hanno portato all’esonero del tecnico toscano dalla società bianconera, svela alcune parole del mister non certo al miele nei confronti della squadra…

Sarri: “Squadra inallenabile”

Parola più, parola meno, specifica il Corriere di Torino, ma l’addio di Maurizio Sarri, avvenuto esattamente un mese fa, sarebbe stato seguito da una frase non certo amichevole da parte del mister toscano. “Voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile”. Questo il pensiero del mister uscente al momento dei saluti. Era l’8 agosto e Sarri stava per far spazio ad Andrea Pirlo chiamato ad allenare e dimostrare anche che Sarri, forse, si sbagliava…

