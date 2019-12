Sarri, l’attacco dell’ex terzo portiere del Chelsea: “Gestisce la squadra come una banca. I suoi allenameni tutti uguali…”

Piovono critiche sulla testa di Maurizio Sarri. Il ko in Supercoppa contro la Lazio ha suscitato malumori nella tifoseria juventina, che ha messo il tecnico toscano sul banco degli imputati. Ad appesantire ulteriormente il quadro, sono arrivate le dichiarazioni tutt’altro che tenere di Robert Green, terzo portiere del Chelsea durante la stagione di Sarri ai blues. Queste le sue parole a The Athletic.

EX BANCHIERE – “Dopo il ko per 6-0 con il Manchester City gli dissi che non aveva mai un piano B. Parlai con lui per quindici minuti e dopo tanti altri giocatori mi dissero di aver apprezzato le mie parole, di aver detto quello che non potevano dire loro. Se lo avessero fatto, avrebbero messo a rischio il loro posto in squadra o nel club. E’ un ex banchiere e gestisce la squadra come una banca. Nella sua testa, c’è solo un modo per arrivare al successo. Alcune volte funzionava, il problema è che ci sono anche gli avversari, che provano a fare qualcosa per fermarti. Gli allenamenti erano tutti uguali, solo 18 giorni abbiamo fatto qualcosa di diverso”.

GRAZIANI ATTACCA SARRI: “PENALIZZA LA SQUADRA CON LE SUE SCELTE”