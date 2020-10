Sarri pronto a tornare in Serie A e la Juventus… paga

La voglia di tornare è tanta e Maurizio Sarri non vuole perdere altro tempo. Dopo l’addio burrascoso con la Juventus al termine della passata stagione, il mister è ancora sotto contratto con la Vecchia Signora ma sta lavorando per trovare una soluzione per liberarsi e tornare a mettersi in gioco.

Sarri pronto a tornare e la Juventus… paga

Sembra possano essere due le squadre pronte ad occogliere Maurizio Sarri: la Roma e soprattutto la Fiorentina. I giallorossi restano alla finestra anche se ultimamente la posizione di Fonseca pare essersi rafforzata. Ecco perché l’ipotesi Viola pare essere la più concreta.

Prima, però, c’è da risolvere il contratto con la Juventus appunto. La dirigenza bianconera da una parte, i rappresentanti di Maurizio Sarri dall’altra. Le parti trattano ma sembra abbiano trovato un accordo di massima sui soldi: i bianconeri riconosceranno tutte le mensilità di questa stagione al tecnico in cambio della rinuncia alla penale da un paio di milioni legata al mancato rinnovo per la stagione 2021-22.

Sarri vorrebbe i soldi subito mentre la Juventus vorrebbe pagare tra un anno. In ogni casa l’addio si concretizzerà specie se la pista Viola dovesse farsi ancora più calda di quanto sia attualmente…