Sarri pronto a tornare, l’amico storico: “Si sta liberando dalla Juventus e prima di Natale…”

Maurizio Sarri di nuovo sulla panchina di una squadra. Dopo l’esperienza alla Juventus, l’allenatore toscano, ancora legato contrattualmente ai bianconeri, è pronto a tornare. Il mister starebbe sciogliendo gli accordi ancora in essere con la Vecchia Signora per poi rimettersi in gioco alla guida di qualche club. Lo ha rivelato l’amico storico di Sarri, Aurelio Virgili ai microfoni di Tuttosport.

Sarri pronto a tornare

“Maurizio Sarri vuole tornare ad allenare e si sta liberando dal contratto con la Juventus. Sa che l’esonero fa parte del gioco, è sereno e non l’ho mai sentito amareggiato o pentito. Forse è un bene o forse è un male aver chiuso in anticipo con la Juve”, queste le prime parole di Aurelio Virgili, amico storico del mister. “Dopo l’Europa League col Chelsea ha vinto uno scudetto ed è stato esonerato, ma adesso trionferà con un altro club e la vittoria sarà vissuta come meno scontata rispetto a quanto è successo lo scorso anno con i bianconeri”.

E sulle tempistiche del ritorno su una panchina: “Credo, e spero, di rivederlo in panchina prima di Natale. Con la Juventus, nonostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando con il club per risolvere il contratto. Stanno cercando un accordo che possa soddisfare tutti e che consenta a Maurizio di sentirsi libero di allenare e alla Juventus di risparmiare”.

Ma dove allenerà Sarri? Virgili non risponde, ma rivela di avere un sogno nel cassetto. “Come tutti i tifosi viola, pur avendo il massimo rispetto per Beppe Iachini, ho un sogno: Maurizio a Firenze. Vederlo vincere con la Fiorentina sarebbe il massimo. Un ritorno al Napoli? Perché no? Maurizio è un professionista e la separazione con De Laurentiis non ha cancellato il rispetto reciproco”.