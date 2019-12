Sarri rivela: “Non credevano in me e Allegri come allenatori…”

“Non credevano in noi”, parola di Maurizio Sarri. L’attuale allenatore della Juventus si racconta e lo fa a margine della festa per i 100 anni di calcio del Figline. Il tecnico ha rivelato un curioso aneddoto vissuto con Massimiliano Allegri, ex mister bianconero.

Tutta colpa di uno 0-0 in una gara tra Aglianese-Sangiovannese: “L’allenatore dell’Aglianese era Allegri, quello della Sangiovannese ero io. Finì 0-0, nessun gol, nessun tiro in porta. A fine partita un amico ci disse: ‘Se siete due allenatori voi…’“, ha raccontato il mister sul palco. “Spero e credo che in me ci sia ancora qualcosa del Sarri del passato. Lo spirito è lo stesso, in campo sono sempre quel Sarri lì. Le emozioni che ho provato a fare Sangiovannese-Montevarchi le ho provate poche volte da allenatore, neanche in finali internazionali”.