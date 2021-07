Sarri: “Scudetto con Juventus non festeggiato. CR7 è una multinazionale”

L'ex mister e il suo passato bianconero

Torna a parlare dopo tanto silenzio Maurizio Sarri . Il tecnico ora alla Lazio ha rilasciato una bella e lunga intervista ai microfoni di Sportitalia nella quale si è soffermato in modo particolare sull'esperienza alla Juventus , lo scudetto vinto ma non festeggiato e l'addio.

TRICOLORE - "Lo Scudetto con la Juve è stato dato per scontato all’esterno e purtroppo anche all’interno della stessa Juventus. Non lo abbiamo neanche festeggiato, ognuno è andato a cena per conto suo. Forse l’anno giusto per andare alla Juve era questo, visto che hanno festeggiato per il quarto posto", ha detto Sarri togliendosi qualche sassolino.