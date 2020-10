Sassuolo, Boga annuncia: “Coronavirus alle spalle. Sono guarito!”

Sorriso in casa Sassuolo e non solo per le ottime prestazioni del club in questo avvio di campionato. Infatti, arrivano buonissime notizie anche da Jeremie Boga, attaccante esterno, che da alcune settimane combatteva contro il coronavirus. Il giocatore ha annunciato via social di essere finalmente guarito.

Boga annuncia: “Sono guarito!”

Attraverso un messaggio sul proprio profilo Twitter, Boga ha comunicato con gioia di aver messo alle spalle il Covid-19: “Ciao a tutti. Il virus ora è dietro di me! Non vedo l’ora di tornare ai campi con il gruppo! Prenditi cura di te”, ha detto il francese con tanto di consiglio verso tutti. Il giocatore del Sassuolo era risultato positivo a metà agosto ed era ancora alle prese con questo brutto virus.