Sassuolo, Boga annuncia l’addio: “Dopo tre anni giusto così. Magari seguirò De Zerbi…”

L'esterno d'attacco conferma la decisione di comune accordo con la società

Dopo Roberto De Zerbi, in casa Sassuolo è tempo di un altro addio. Questa volta tocca a Jeremie Boga salutare Reggio Emilia e i colori neroverdi. Lo ha annunciato il diretto interessato nel corso di un'intervista a L'Equipe: "Siamo in trattativa da gennaio per estendere il mio contratto, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Così abbiamo deciso insieme alla dirigenza a una cessione in estate", ha affermato l'esterno offensivo.

"Dopo tre anni qui, è il momento giusto per salutare. Mi piacerebbe farlo salendo di livello. Vorrei fare un passo avanti. Io con De Zerbi? Se c'è la possibilità di seguire l'allenatore, perché no? Dopodiché, ciò non significa che lo seguirò ovunque. Aspettiamo di capire dove sta andando, cosa succederà alla fine della stagione. Non sto chiudendo nessuna porta", ha detto Boga. Ancora su De Zerbi: "Quando ho iniziato al Sassuolo con lui sono rimasto scioccato dall'intensità degli allenamenti. Non l'avevo mai visto prima, il mister ha idee e ha lavorato molto a livello tattico e sul possesso palla. E' molto severo e rischi di rimanere al campo sino al giorno dopo. Non è un problema suo (ride ndr)".