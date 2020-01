Sassuolo, Boga: “Avevo nostalgia del Chelsea. Sento ancora molti di loro…”

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi piace per il suo calcio offensivo, a tratti spettacolare. Tra i giocatori maggiormente in mostra in questa prima parte della stagione, c’è sicuramente Jeremie Boga. L’esterno offensivo classe 1997 ha parlato in esclusiva a tribalfootball.com raccontando l’inizio difficile in casa neroverde per via della nostalgia del suo passato… al Chelsea.

NOSTALGIA – “Nel primo anno lontano ho sentito un po’ nostalgia del Chelsea, anche perché in effetti ho passato lì 10 anni”, ha raccontato Jeremie Boga. “Sono in contatto con tanti calciatore del Chelsea ancora. Per esempio Zouma, Batshuayi, Abraham, Tomori. E sono molto orgoglioso di quello che stanno facendo in questa stagione”. “Se mi manca il Chelsea? Beh, all’inizio è stata dura, è vero, ma ora va molto meglio. Ho imparato a gestire la cosa”. Il giocatore è cresciuto nelle giovanili blues prima di passare al Rennes e al Granada in prima squadra. Nel 2017 il ritorno a Londra senza successo. Poi una breve parentesi al Birmingham ed infine il Sassuolo.