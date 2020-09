Sassuolo, Carnevali: “De Zerbi ce lo teniamo stretto anche se un giorno arriverà offerta da una big…”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky dei temi caldi dell’ambiente neroverde. Dal calciomercato che vede alcuni giocatori del club nel mirino delle big, fino al futuro del mister De Zerbi, anche lui ricercatissimo in Italia e all’estero.

Carnevali: mercato e De Zerbi

Sull’arrivo di Schiappacasse, Carnevali ha commentato: “Il ragazzo arriverà in Italia per le visite mediche e poi ci sarà l’ufficialità. È un giocane molto interessante. Questa è la nostra politica”. E sui big: “Boga all’Inter? Non c’è due senza tre”, ha risposto il dirigente in riferimento anche agli affari passati che hanno visto coinvolte le due società (Sensi e Politano ndr). In ogni caso ci piacerebbe trattenere sia lui che Locatelli”.

Infine su mister De Zerbi: “Con lui abbiamo un ottimo rapporto. Il mister ha un contratto e ci sono problemi. Sono sicuro che arriverà in un grande club un giorno, ma per ora ce lo teniamo stretto”, ha concluso l’ad del Sassuolo.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE