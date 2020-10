Sassuolo, Carnevali: “Vogliamo finire la stagione. Bolla stile NBA da studiare”

Il Sassuolo sta vivendo un momento straordinario. Merito del lavoro svolto da Giovanni Carnevali negli ultimi anni. L’amministratore delegato dei neroverdi commenta questi risultati ai microfoni di Radio 24: “Avere i tre ragazzi del Sassuolo in Nazionale, più altri ex in campo, è una grande soddisfazione, qualcosa di inimmaginabile alcuni anni fa, in pochi anni abbiamo fatto qualcosa di importante: è una grande soddisfazione, un bellissimo sogno”.

PROTOCOLLO

L’amministratore delegato dei neroverdi commenta anche il protocollo pensato per la Serie A: “Siamo riusciti a portare a termine la stagione scorsa con grande difficoltà, ma con l’unità di tutti i club, con tante partite ravvicinate e con sacrifici di tutti. Il desiderio era quello di concludere il campionato e ci siamo riusciti. Siamo partiti forse non col piede giusto, dovevamo immaginarci un’annata difficile. Dobbiamo trovare delle soluzioni. L’obiettivo è terminare la stagione, sarà difficile sotto tutti gli aspetti, dobbiamo studiarle tutte, non bisogna farsi trovare impreparati, forse avremmo dovuto lavorarci già da prima. Qualsiasi soluzione che andremo a trovare dovrà essere quella che ci permetterà di portare a termine la stagione. Dovremo convivere col Covid e fare dei sacrifici per il calcio che è una grande azienda, non solo un gioco con 22 ragazzi in campo”.

BOLLA

Difficile anche praticare l’idea di una bolla stile NBA: “Quando si fa un protocollo bisogna rispettarlo. Dobbiamo proporre qualcosa di concreto e realizzabile. Non lasciamo decisioni a persone del mondo della politica che non conoscono la realtà e il nostro sistema. Le soluzioni ci possono essere, dobbiamo studiarle a costo di qualsiasi sacrificio, anche prendendo esempio dalla bolla NBA, potrebbe essere una soluzione ma va studiata e preparata prima, non possiamo arrivare all’ultimo arrivando a proporre delle soluzioni non presentate in tempi giusti perché rischiamo delle sorprese”.