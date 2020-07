Sassuolo, Raspadori che gioia: alla Lazio il primo gol in A. La scheda del classe 2000

Giacomo Raspadori è l’ennesima scoperta dell’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi. Il giovane nel corso del match contro la Lazio ha giocato dal 1′, trovando persino la via del gol, il primo in Serie A.

L’IDENTIKIT

Nato a Bentivoglio il 18 febbraio 2000, Giacomo Raspadori è una punta centrale dal fisico brevilineo capace di adattarsi sulla corsia di sinistra o come seconda punta. Ambidestro naturale, nel corso di questa stagione il giovane ha timbrato il cartellino in ben cinque partite: la prima occasione l’ha avuta contro il Torino, lo scorso 25 agosto, nella gara persa dai neroverdi per 2-1, giocando per appena 9′. Poi qualche apparizione contro Lazio, Genoa, Udinese e adesso di nuovo contro i biancocelesti, ma dal primo minuto.

LA TRAFILA

La sua prima esperienza calcistica l’ha avuta in una squadra dilettantistica di Bologna, il Progresso. Poi la grande opportunità di passare al Sassuolo, che ha saputo cogliere al meglio facendo tutta la trafila delle giovanili. Con la primavera nella scorsa annata Raspadori è stato tra i protagonisti del torneo, riuscendo a siglare 15 gol e 2 assist in 26 apparizioni. L’esordio tra i professionisti è avvenuto nel corso della scorsa stagione, il 26 maggio 2019 contro l’Atalanta, match perso dagli uomini di De Zerbi per 3-1.