Sassuolo, senti Marlon: “Mi ispiro a Thiago Silva. Messi? Geniale, un piacere viverlo per quasi un anno e mezzo”

Marlon, difensore del Sassuolo, si racconta a Tuttosport, partendo da quelli che sono stati i suoi idoli d’infanzia fino ad arrivare al periodo vissuto in maglia Barcellona accanto a Lionel Messi. Il classe 1995 si è confessato a 360 gradi.

Marlon: da Thiago Silva a Messi

“Ho sempre avuto come idolo Thiago Silva. Per me lui è una grande ispirazione. Mi ha dato la forza per cercare di giocare sempre al meglio”, ha detto Marlon. “Certo, anche Sergio Ramos è un difensore top ma Thiago Silva è sempre stato nel mio cuore”. E a proposito di cuore, sentimenti ed emozioni, il difensore, ex Barcellona, ha avuto modo di confrontarsi con Messi: “Sicuramente i miei ricordi più belli di quel periodo sono quando abbiamo vinto la Coppa del Re e anche il mio debutto in Champions League. Sono stati momenti eccezionali che mi hanno riempito d’orgoglio. Non potrò mai dimenticarli. Messi? Fortissimo. Un vero fenomeno del calcio ma anche grande professionista. Una persona perbene, molto rispettosa. Per me è stato un piacere enorme poter vivere con lui quasi un anno e mezzo. Diciamo che è un giocatore semplicemente geniale”.