Saviola incorona Gabigol: “Merita una big d’Europa”

Dopo l’opaca avventura con l’Inter, Gabigol è rinato con la maglia del Flamengo, formazione nella quale è approdato in prestito dai nerazzurri. Il brasiliano ha trascinato la sua squadra alla conquista della Copa Libertadores, affermandosi come miglior giocatore sudamericano dell’anno nel 2019. Di lui, a Desimpedidos, ha parlato l’ex attaccante argentino Javier Saviola.

GABIGOL – “Ha sorpreso tutti con il suo rendimento. Non so se adesso per lui sia meglio andare altrove o rimanere, ma sicuramente è un grande attaccante. Ha dimostrato di essere un goleador nato, fortissimo dentro l’area di rigore. Ha fatto una stagione fantastica e adesso è ora che lo prende una big d’Europa”.

GABIGOL: “SONO UN GIOCATORE DIVERSO, NON RIMPIANGO IL PASSATO”