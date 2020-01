Savonese, i giocatori scioperano: “I rimborsi mancano da novembre”

La Savonese incrocia le gambe. Niente allenamento per i calciatori che hanno deciso di mostrare così il proprio malcontento nei confronti della società militante in Serie D. Infatti, secondo quanto riportato dal Secolo XIX, al centro delle lamentele ci sarebbe la mancanza di pagamenti dei rimborsi da parte del club. Un vuoto che dura addirittura da novembre. E a complicare ulteriormente la situazione ci pensano le prossime scadenze: il 31 gennaio, infatti, dovranno essere versati 150 mila euro per procedere alla ricapitalizzazione. Domani si svolgerà un incontro tra squadra e società per capire se l’emergenza rientrerà o se lo sciopero è destinato a proseguire.