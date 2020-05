Scaloni, ok a Lautaro Martinez al Barcellona: “Sarebbe un bene per l’Argentina”

Lautaro Martinez al Barcellona, arriva anche l’ok del ct dell’Argentina Lionel Scaloni. L’allenatore ha affrontato diversi temi legati anche al calciomercato e al futuro dell’attaccante dell’Inter ai microfoni di RTVE.

CON MESSI – Non fa giri di parole e ammette che per la Nazionale Albiceleste, Lautaro Martinez in squadra con Messi sarebbe un vero affare: “Se Lautaro avrà la fortuna di giocare con un compagno di squadra come Messi, meglio per noi. Credo sia l’attaccante di riferimento per i prossimi anni e spero che possa fare bene”, ha detto Scaloni.

INTER – Ma nonostante il placet, anche quel pizzico di razionalità: “Lautaro è un grande attaccante e deve giocare in una grande squadra. Ma lui è già in una grande squadra che compete ad alti livelli, dunque sarà molto difficile farlo allontanare da lì, se dovesse cambiare maglia spero comunque che possa fare bene”.