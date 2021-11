Scamacca, follia del nonno: entra in un bar e minaccia cliente col coltello

Guai per il parente dell'attaccante

Da quanto si apprende da Il Messaggero, infatti, nel quartiere di Fidene, nella periferia di Roma, è stato arrestato Sandro Scamacca, nonno del noto centravanti. Il 66enne sarebbe entrato in un bar armato di coltello e avrebbe minacciato di morte un cliente. Dalle prime ricostruzioni pare che l'uomo sia entrato dentro il locale arrivando a puntare la lama dell'arma a pochi centimetri dalla gola. Il nonno di Scamacca era in stato di ebrezza o, ad ogni modo, in evidente stato alterato. Per riportare la situazione alla calma è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato l’uomo per minacce aggravate, detenzione di un’arma e resistenza a pubblico ufficiale.