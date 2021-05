Scamacca, il padre entra a Trigoria con spranga e spacca auto parcheggiate

Danni ingenti alle vetture. Arrestato il padre del bomber

L'uomo, come riportano La Gazzetta dello Sport e il Corriere.it, si è poi diretto verso i campi dove si stavano allenando i ragazzi delle giovanili. La sicurezza ha protetto i piccoli calciatori e ha allertato la polizia. Gli agenti hanno bloccato l'uomo e l'hanno arrestato. Inizialmente non si sapeva l'identità della persona. Solo in un secondo momento si è scoperto che si è trattato del padre del noto giocatore 22enne. Scamacca, tra l'altro, ha un passato nel settore giovanile della Roma che aveva abbandonato per andare a giocare in Olanda al Psv alcuni anni fa. Non si conoscono i motivi del gesto dell'uomo che, adesso, si trova in arresto nel commissariato Esposizione-Eur. Il tutto è accaduto nella serata di lunedì attorno alle 19.30.