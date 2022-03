Scamacca: “Inter e Juventus mi vogliono? Sceglierò col cuore…”

Parla l'attaccante del Sassuolo

RUMORS - "Inter e Juve mi vogliono? Non ci penso, non mi sono mai dato limiti. Quando ci sarà da decidere seguirò il cuore. Sono andato all’estero una volta e non mi spaventa rifare quella scelta", ha detto Scamacca. "Ovviamente le voci d'interessamento di grandi club fanno piacere, sono uno stimolo. Ma non seguo troppo il calciomercato, certe situazioni non si concretizzano in fretta. Non so se quella contro l’Inter a San Siro sia stata la mia miglior partita in assoluto, ma penso una delle migliori. Vincere a San Siro è sempre una bella impresa. Siamo orgogliosi di quella vittoria, in uno stadio dove hanno giocato tanti grandi campioni, contro una squadra che è tra le migliori", ha detto l'attaccante del Sassuolo.