Scambio Dzeko-Sanchez, Serena lancia l’allarme: “Si potrebbe creare un problema con Lautaro Martinez”

La pazza idea dello scambio tra Roma e Inter che potrebbe portare Edin Dzeko a vestire la maglia nerazzurra e Alexis Sanchez quella giallorossa non sembra stuzzicare l’ex attaccante Aldo Serena che attraverso il proprio account Twitter ha voluto dare la sua opinione alla possibile trattativa di mercato.

Serena non ci sta

Non fa giri di parole Aldo Serena che non sarebbe d’accordo sull’operazione tra Inter e Roma. Il motivo? I problemi che lo scambio potrebbe portare nell’ambiente nerazzurro con particolare riferimento a Lautaro Martinez. “Dzeko è ancora un top e a volte servirebbe la sua presenza in area. Il rischio di creare turbativa ad una delle coppie più belle è però concreto, anche perché Lautaro è giovane, sta facendo bene e non capirebbe. Mente, spirito, persone: il calcio non è subbuteo”, ha scritto l’ex campione italiano.