Schelotto: “Cassano il più forte compagno mai avuto, gli ho visto fare cose incredibili…”

Ezequiel Schelotto, centrocampista attualmente in forza al Brighton in Inghilterra, è noto alle nostre latitudini per aver indossato le maglie di Cesena, Catania, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma e Chievo. Nel corso di una diretta Instagram, il giocatore ha rivelato quale sia stato il compagno di squadra più forte con il quale abbia mai giocato.

CASSANO – “Il più forte con cui ho giocato è Cassano, l’ho avuto come compagno al Parma e all’Inter. Gli ho visto fare delle cose incredibili, metteva la palla dove voleva: ricordo ad esempio un Milan-Parma, gara nella quale abbiamo poi vinto per 4-2”.

