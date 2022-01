Schiappacasse nei guai: arrestato in Uruguay per possesso di una pistola

Il calciatore di proprietà del Sassuolo, ora al Penarol, fermato dalle forze dell'ordine

Grossi guai per l'attaccante di proprietà del Sassuolo, Nicolas Schiappacasse. Il giocatore, reduce dall'esperienza al Penarol e in attesa del rinnovo del prestito, è stato arrestato in Uruguay per essere stato trovato in possesso di un'arma da fuoco.