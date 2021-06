Schick ci ripensa: “Non ero pronto per la Serie A…”

L'attaccante ha ripercorso alcune tappe della sua carriera

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Repubblica, l'attaccante è tornato a parlare anche del suo passato in Serie A: "Non ero pronto al 100% ed ero un po’ troppo giovane per le sfide della Serie A. È vero che avevo fatto un ottimo primo anno con la Sampdoria. Ma poi quando vai in un grande club, come la Roma, le difficoltà crescono e non sono stato all’altezza in quel momento", ha ammesso Schick.