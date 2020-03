Schick confessa: “Allo Sparta Praga mi dissero di smettere col calcio”

La carriera di Patrik Schick è trascorsa in questa fase iniziale tra alti e bassi. In Italia si è fatto notare con la Sampdoria, ma ha faticato tremendamente con la Roma. L’attaccante ceco è risorto a Lipsia, con il quale sta disputando una stagione straordinaria. Tuttavia non si tratta della prima rinascita sportiva. Schick, infatti, ha confessato a ‘iSport.cz’ di aver vissuto una brutta esperienza da giovanissimo: “Una volta con l’U16 dello Sparta Praga abbiamo giocato a Jablonec. Abbiamo vinto 3-0 e io ho segnato due goal. Quando siamo tornati al centro sportivo, il mio allenatore Miroslav Krieg mi disse che il ds Hebík e il mister Hašek della prima squadra mi aspettavano in sala video. Ho pensato volessero farmi i complimenti e invece ho notato subito che non erano di buon umore. Abbiamo rivisto un video della partita e mi dissero come avessi giocato male in attacco. Hašek mi ha detto che avrei dovuto lasciare il calcio e appendere le scarpe al chiodo”. Ma Patrik non si è rassegnato e i risultati sembrano proprio dargli ragione.