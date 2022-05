Schillaci non ha dubbi: “Finale Coppa Italia? Inter superiore in tutto alla Juventus”

Il commento dell'ex calciatore

LIVELLO - "Sarà una partita aperta, è difficile fare un pronostico. La Juventus è ritrovata, l'Inter adesso c'è: sono squadre importanti e pronte. E' un pronostico difficile", ha detto Schillaci. "Cosa penso dei due reparti delle squadre? L'Inter ha l'imbarazzo della scelta: questa concorrenza stimola i giocatori ed è messa meglio della Juventus come organico. In questa stagione ha un parco superiore ai bianconeri un po' su tutto". "Se l'Inter è superiore sia per titolari che per riserve? Anche come riserve, credo, in tutto".