Schillaci: “Riprendere la stagione in estate? A me è successo in Giappone”

L’emergenza Coronavirus si ripercuote anche sul calcio. Al momento la stagione è sospesa e potrebbe anche non riprendere. Al momento ci si interroga sull’eventuale proseguimento degli incontri in estate. Totò Schillaci ha espresso il suo parere nel corso di un’intervista per La Stampa: “Mi è capitato in Giappone di giocare in estate, quando ero a fine carriera. Ora è giusto ricominciare, con le dovute cautele. Il calcio è lo specchio del Paese”.

ITALIA ’90 – L’ex attaccante italiano ricorda anche la cavalcata sfortunata nel Mondiale di casa nel 1990: “L’emozione è ancora intatta. Un anno prima ero in B col Messina. Dunque la convocazione è stata già una cosa straordinaria: non pensavo di giocare, forse è stato quello il segreto. Non avevo pressioni”.