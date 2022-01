Schmeichel e il malore di Eriksen: “Noi impotenti, ma ci disse di giocare”

Il portiere della Danimarca ha rivissuti i momenti terribili di Euro 2020

ESORDIO - "Non vedevamo l'ora che arrivasse quel giorno (l'esordio a Copenaghen, ndr). Tuttavia, tutto è diventato rapidamente irrilevante. Dal modo in cui Christian è caduto si capiva che qualcosa non andava. Ci siamo sentiti tutti impotenti di fronte a quella situazione", ha raccontato Schmeichel. "Lo scudo fatto da noi giocatori per Christian e la moglie in campo? Conosciamo la sua famiglia e non volevamo che lo vedessero. Sua moglie doveva sapere se stava bene o meno. Volevamo solo terminare l'incontro per andare a trovarlo".