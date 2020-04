Schmeichel, l’ex preparatore: “Stessa tecnica di Cristiano Ronaldo. Può fare rovesciate e punizioni come lui…”

Un paragone davvero azzardato quello che Kevin Hitchcock, ex storico preparatore dei portieri di tanti big di Premier League, ha fatto a proposito di Kasper Schmeichel e… Cristiano Ronaldo. Nessun errore, il portiere del Leicester avrebbe le stesse capacità del fenomeno portoghese cinque volte Pallone d’Oro.

COME CR7 – Parlando ai microfoni di Goal, Hitchcock ha affrontato diversi temi legati ai portieri allenati in passato, ma particolare rilevanza è stata data all’estremo difensore danese delle Foxes: “È uno dei portieri che adora davvero il calcio e potrebbe fare cose fantastiche sul campo di allenamento”, ha detto l’uomo su Schmeichel. “Sarebbe capace di fare rovesciate come Cristiano Ronaldo ma anche tirare le punizioni come lui. Kasper è davvero incredibile e poi è un portiere fantastico”. “La sua etica del lavoro sul campo di allenamento non è seconda a nessuno. Tutti dicono che suo padre ha fatto questo, suo padre ha fatto quello ma anche Kasper ha dimostrato di essere un portiere eccezionale di livello mondiale. Sono davvero orgoglioso di dire che ho lavorato con lui”.