Scholes: “Non avrei mai pensato che Cristiano Ronaldo potesse arrivare a 700 gol”

Contro l'Everton, la scorsa settimana, Cristiano Ronaldo ha raggiunto l'incredibile traguardo di 700 reti in carriera con le maglie dei club. Un risultato che ha lasciato a bocca aperta anche il suo ex compagno Paul Scholes che a BT Sport ha parlato del portoghese e di come sia stata fantastica la sua progressione negli anni.

INIZI - "La prima partita che ho giocato contro di lui in pre-stagione per lo Sporting ho pensato che questo ragazzo fosse diverso", ha detto Scholes. "Un po' come Haaland ora. Era diverso, ma sinceramente non riuscivo ancora a vedere che sarebbe andato avanti a fare certe cose, certi gol. Quello che ha fatto è sensazionale. Trasformarsi in un centravanti è un qualcosa davvero di unico e fuori dal mondo".