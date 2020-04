Scholes racconta: “Quando Henry segnava, Van Nistelrooy non parlava con nessuno”

In Premier League sono passati sempre grandissimi attaccanti. Soprattutto agli inizi degli anni 2000 quando in Inghilterra giocavano due campioni del calibro di Thierry Henry e Ruud Van Nistelrooy. I due vivevano in competizione l’un l’altro e l’olandese era ossessionato dal collega francese.

SCHOLES – Ad affermarlo al Daily Mail è Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United: “Sia che Ruud segnasse o che non segnasse, la prima cosa che faceva era controllare se Henry fosse andato in gol. Quando succedeva, Van Nistelrooy non parlava più con nessuno sul pullman della squadra. Era un leader, non solo allo United, ma dovunque è stato. Ho giocato con tanti attaccanti, ma come finalizzatore lui è sicuramente il migliore”. L’olandese mise a segno ben 150 gol con lo United prima di trasferirsi al Real Madrid nel 2006.