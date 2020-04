Scholes rivela: “Durante Euro2000 l’Inter tentò di prendermi”

Riuscite ad immaginare Paul Scholes con una maglia diversa rispetto a quella dello United? In molti risponderebbero di no. L’ex centrocampista ha giocato più di 700 partite all’Old Trafford. Il primo contratto è arrivato nel 1991 e da quell’anno non ha mai avuto intenzione di cambiare.

EURO 2000 – Durante l’apice della sua carriera Paul Scholes avrà ricevuto sicuramente offerte importanti. Ad ammetterlo è lo stesso Scholes durante un’intervista a BBC Radio 5: “Era l’estate di Euro 2000. Mi chiamò il mio agente mentre mi trovavo in ritiro con la nazionale. Mi chiese se fossi interessato ad andare a giocare all’Inter, ma quella chiamata è tutto quello che ricordo. Non mi disse più nulla a riguardo e nemmeno Ferguson”. Un tentativo non andato a buon fine quello dell’Inter che voleva strappare allo United quella che era già una pedina inamovibile dei Red Devils.