Schuster attacca: “Ripresa campionati? Stagione finita ma nessuno ha coraggio di prendere la decisione…”

Bernd Schuster, ex centrocampsita ed allenatore tedesco con un passato sia nel Real Madrid che nel Barcellona, è stato intervistato da El Transistor per parlare dei temi caldi legati al calcio spagnolo e all’emergenza Covid-19.

Nessun giro di parole da parte dell’ex calciatore che è andato dritto al punto: “Ripresa della Liga? Non ho alcuna speranza che una qualsiasi partita si svolga per portare a termine la stagione. Per me, la stagione sarebbe già finita, quello che succede è che non ci sono le palle per prendere questa decisione. Per di più non si dovrebbe giocare perché non contemplo il calcio a porte chiuse, il calcio deve essere con il pubblico. Non credo che questa estate il problema verrà risolto”. E ancora sulla situazione del Barcellona con alcuni dirigenti che si sono dimessi: “Il licenziamento di Valverde è stato qualcosa di raro in casa blaugrana. E se per giunta alcuni dirigenti di Bartomeu se ne stanno andando… beh, è un brutto segno”.

QUARANTENA – Spazio anche all’isolamento vissuto in prima persona da Schuster: “Come passo il tempo? Sto cercando di intrattenermi con i bambini che stanno studiando e seguono le lezioni per la scuola. Passo molto tempo aiutandoli. Se guardo fuori dalla finestra, però, vedo solo tristezza”. E ancora: “Mio figlio è mancino e sto cercando di insegnargli ad usare la destra. Personalmente esco 3 volte alla settimana perché devo fare fisioterapia per il ginocchio. Sto recuperando”.