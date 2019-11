Schwoch: “Südtirol con pochi tifosi? Bisogna mettere Bolzano nel nome…”

Stefan Schwoch ex attaccante del Napoli ma anche del Vicenza, nella sua lunga carriera ha segnato 135 reti in 380 partite e risulta tuttora il miglior marcatore all time della Serie B. Bolzanino doc, Schwoch segue sempre da vicino le sorti della squadra della sua città che attualmente è vice capolista in Serie C nel girone B dietro il Vicenza. Il Sudtirol però non riesce a portare allo stadio tanti tifosi e proprio Schwoch è intervenuto nel dibattito che si è accesso in Alto Adige per lo stadio mezzo vuoto, argomento sollevato proprio dal mister biancorosso Stefano Vecchi. “Troverei giusto mettere nel nome un riferimento a Bolzano perchè la squadra biancorossa rappresenta il territorio di Bolzano. Finora le cose sono andate bene grazie al gruppo e alla società, ma servirebbe una spinta da parte della gente che sarebbe decisiva per salire in B. Certo va rilevato anche che la domenica la gente va anche a sciare o segue l’hockey. La Serie B potrebbe essere un fiore all’occhiello per Bolzano” riporta il Corriere dell’Alto Adige.