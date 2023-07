Scommesse e calcio italiano: impatti positivi e negativi

In particolare, esistono i seguenti tipi di scommesse:

1X2. La classica scommessa sull’esito dell’incontro. I tifosi devono scommettere sulla vittoria della squadra di casa, sul pareggio o sul trionfo della squadra ospite.

Under/Over. Una scommessa che si applica a diversi aspetti dell’incontro, ma che di solito coinvolge il numero di gol. I tifosi puntano sul totale di reti, immaginando che questo si terrà sopra o sotto una determinata soglia.

Risultato esatto. Una scommessa molto difficile da vincere. I tifosi in questo caso scommettono sul punteggio esatto registrato dalle squadre a fine incontro.

Gol/No gol. Gli scommettitori puntano sull’eventualità che entrambe le squadre segnino almeno una volta o che, al contrario, non ci siano reti da una o tutte e due le parti.

Pari/Dispari. Strategia di scommessa pari/dispari anche questa scommessa coinvolge il totale di reti. I tifosi devono indovinare se la somma dei gol segnati sarà pari o dispari.

Come si vede, il settore delle scommesse sportive prevede puntate su qualsiasi aspetto dell’incontro. Il risultato finale diventa quasi secondario. Quel che conta è trovare un valore su cui puntare e sperare che la scommessa dia buon esito.

Impatto positivo delle scommesse sul calcio — Alcune conseguenze del betting sportivo sono decisamente positive, sia per i tifosi, che per il mondo del calcio nel suo complesso. La diffusione delle scommesse online garantisce un accesso più facile a questa pratica. Le conseguenze di questa crescita sono evidenti per il mondo del pallone.

Benefici economici — La prima importante ricaduta delle scommesse sportive è di natura economica. I tifosi più fortunati e quelli più preparati traggono di certo un vantaggio dalle puntate ben piazzate, ma non sono i soli. Infatti, il calcio si è sempre nutrito dell’attenzione degli scommettitori. Gli introiti che vengono immessi nel settore dai bookmaker autorizzati non sono indifferenti, in Italia come nel mondo, e danno respiro ai club. In breve, il mondo del gioco d’azzardo online ha avuto un ruolo nella sopravvivenza del calcio italiano, vista la crisi dei tempi più recenti.

Maggiore coinvolgimento dei tifosi — Le scommesse non muovono soltanto denaro. Al contrario, animano il cuore dei tifosi e li legano a doppio filo all’esito degli incontri più in vista. Scommettere su una partita vuol dire interessarsi al suo risultato e seguire il match con maggiore attenzione e passione. Le scommesse dunque tengono vive le tifoserie italiane, nutrendo il loro legame con il mondo del calcio e con le sue squadre più grandi.

Sponsorizzazioni e partnership — Questo movimento di denaro e sentimenti, dirottati dai bookmaker nel calcio, porta alla crescita della visibilità di tutti i protagonisti. La storia delle sponsorizzazioni nel calcio italiano risale a decenni fa. Oggi,i portali di gioco online si legano spesso a squadre e club, per finanziare strutture, stadi ed eventi. In questo modo, crescono le risorse delle associazioni calcistiche, e aumenta la visibilità dei siti di scommesse sportive.

Impatti negativi delle scommesse sul calcio — Non c’è luce senza ombra. Così, anche le conseguenze positive del rapporto tra scommesse sportive e calcio nascondono delle problematiche che vale la pena affrontare. Purtroppo, alcuni di questi rischi ricadono direttamente sui tifosi. Da qui, deriva il bisogno di una regolamentazione del settore delle scommesse sportive online, che più di altri può potenzialmente danneggiare gli appassionati.

Problemi di gioco e dipendenza — Come qualsiasi altra forma di gioco online, anche le scommesse sportive possono danneggiare i giocatori meno consapevoli dei propri limiti. Il rischio della dipendenza e della ludopatia può rivelarsi pericoloso per gli scommettitori. Questi dovrebbero sempre gestire al meglio il proprio budget e il tempo di gioco, fissando dei limiti da non superare mai.

Potenziale perdita finanziaria — Al di là della ludopatia, un altro pericolo concreto per gli scommettitori è quello di non riuscire a contenere le perdite economiche. Il brivido di una vincita infatti nasconde il rischio concreto di perdere denaro. Affidarsi troppo al sentimento e al tifo per la propria squadra del cuore può portare a scommesse sportive sconsiderate. In questi casi, controllare le puntate può rivelarsi difficile, e la possibilità di perdere denaro è più probabile.

Impatto sull’integrità dello sport — Infine, è possibile immaginare che un legame troppo stretto tra scommesse sportive online e calcio possa rivelarsi dannoso per lo sport. Il calcio rischierebbe forse di perdere la propria identità, e diventerebbe terreno di un gioco d’azzardo che finirebbe per schiacciarlo. Probabilmente, il rischio che nel lungo periodo gli sport siano assorbiti completamente dal mondo delle scommesse sportive non si avvererà mai. Tuttavia, porre dei limiti a difesa della genuinità dello sport è fondamentale.

La regolamentazione delle scommesse sul calcio in Italia — Dato il bilancio tra aspetti positivi e negativi, emerge chiaramente l’importanza di una regolamentazione sulle scommesse sportive online. Questa stessa regolamentazione è stata di recente rivista con l’introduzione di una nuova forma di scommessa con handicap asiatico e del cash out. In entrambi i casi, lo scommettitore gode di un rimborso se si verificano determinate circostanze. Insieme al limite minimo di puntata, che è stato abbassato a 5 centesimi, le possibilità per i giocatori di contenere le perdite e differenziare le scommesse sono dunque aumentate.

Resta in ogni caso da sottolineare l’importanza di un atteggiamento responsabile da parte degli scommettitori. Le scommesse sportive celano sempre il pericolo di una dipendenza. In questo senso, resta fondamentale il controllo delle puntate e del proprio approccio al gioco. Fare scommesse attente e ponderate, gestendo con cura il proprio budget e il numero di puntate effettuate durante gli eventi di punta, rappresenta il primo passo per scommettere responsabilmente.

Un bilancio conclusivo — Scommesse sportive e sport andranno sempre a braccetto. I due mondi sono profondamente intrecciati e così resteranno finché esisteranno il calcio e i suoi tifosi. Il tutto però non esclude pro e contro di varia natura. Il giro di denaro che si muove dai tifosi al calcio attraverso i bookmaker online alimenta il mondo dello sport. Ci sono però dei rischi per gli scommettitori da non sottovalutare. Scommesse sportive e gioco online sono un mondo in cui possedere il senso del limite fa la differenza. Scommettere responsabilmente è il primo passo per tifare e divertirsi insieme ai propri giocatori preferiti, riducendo perdite e rischi.