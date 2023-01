Scontri tifosi sull’A1: ministro Piantedosi annuncia misure rigorose

Dopo gli scontri di ieri in autostrada pugno duro del Ministero. Lo ha anticipato alla stampa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Mercoledì incontrerò al Viminale i vertici del calcio. Un incontro che già preludio a una prospettiva di rigore e serietà di questi fenomeni. L'attuale quadro normativo consente di adottare già dei provvedimenti restrittivi e io stesso, in qualità di prefetto di Roma, ho preso provvedimenti interdittivi con alcune tifoserie. Siamo già al lavoro con il capo della Polizia. Emaneremo direttive di particolare rigore. Darò istruzioni affinché si adottino provvedimenti: improntati a criteri di massima precauzione. Molto è stato fatto in questi anni, tanto p vero che sempre meno episodi si verificano negli stadi. Tanto è vero che si danno appuntamento in altri luoghi". E sulla possibilità del Daspo a vita dice: "Non so se giuridicamente si può parlare di Daspo a vita ma di sicuro posso assicurarvi che l'attuale sistema di norme consente di adottare provvedimenti adeguati".