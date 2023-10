Scoppia Scommettopoli: Fabrizio Corona tira in ballo Zaniolo e Tonali

Dopo Fagioli, altri giocatori potrebbero finire sotto la lente di ingrandimento della giustizia. Ieri il caso esploso a livello mediatico del calciatore della Juventus che è indagato per scommesse online su piattaforme illegali ma oggi Fabrizio Corona, ex fotografo, ha fatto i nomi di Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali attraverso il suo sito "Dillingernews". Secondo quanto riportato da lui, i due azzurri avrebbero scommesso su alcune partite della loro squadra. Addirittura in un caso, quello di Zaniolo, mentre si trovava in panchina, durante una partita di Coppa Italia della Roma. "Fagioli non è l’unico in Serie A. Io, nell’arco delle prossime settimane, attraverso il mio sito Dillinger News, comunicherò il secondo calciatore coinvolto, che è molto più famoso di Fagioli e in questo momento gioca all’estero. Non solo scommetteva, ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina". Queste le parole dell'ex re dei paparazzi nella giornata di mercoledì. Oggi lo stesso è tornato alla carica e su "Dillingernews", sua pagina Instagram ha scritto: "Tonali e Zaniolo scommettono! Alle 18.00 le prime prove sui calciatori coinvolti. Zaniolo l'ha fatto addirittura mentre era in panchina durante una partita di Coppa Italia". Nel corso della prossima settimana tutte le prove documentate con audio e nomi". Questo il testo. Intorno alle 16 inoltre, attraverso una storia Instagram sul suo profilo personale, Corona ha scritto: "È venuta a prendermi la polizia a casa. Sto andando in Questura a Milano". A questo ha allegato anche un audio in cui si sentono alcuni stralci di una conversazione. Nella storia successiva, infine, ha fatto sapere che andrà in questura come persona informata sui fatti.