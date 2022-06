Scozia-Armenia, gesto folle di Hovhannisyan: lancia bottiglietta contro guardalinee

La reazione del calciatore ospite non è stata sanzionata sul campo

Incredibile episodio avvenuto la scorsa notte in Scozia-Armenia, partita di Nations League. Il calciatore della squadra ospite Hovhannisyan si è fatto prendere dalla rabbia e dal momento di frustrazione per aver subito un gol, che sarebbe poi stato annullato, e ha scagliato una bottiglietta d'acqua verso il guardalinee, reo sul momento di non aver ravvisato il fuorigioco nell'azione della rete.

Sul punteggio di 2-0 per la Scozia, ecco arrivare appunto la terza segnatura che avrebbe chiuso definitivamente i giochi per gli armeni. Un gol preso piuttosto male dalla formazione ospite e soprattutto dal difensore Hovhannisyan che si è diretto verso la porta difesa dal suo portiere, ha preso una bottiglietta d’acqua e l'ha scagliata con forza in direzione del guardalinee, per fortuna senza colpirlo.

Il direttore di gara e lo stesso collega direttamente interessato non si sono accorti di nulla tanto che il calciatore non è stato punito. In campo qualcuno ha visto la scena ma non vi è stata troppa polemica. Sui social, però, il fatto non è sfuggito e ora le immagini diventate virali potrebbero anche portare ad una sanzione per il giocatore. La beffa è che poi quel gol è stato annullato. Sarebbe bastato avere un po' più di pazienza...