Scozia-Spagna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 20:45 per le qualificazioni ad Euro 2024.

Scozia-Spagna si sfideranno in campo questa sera, martedì 28 marzo 2023 alle ore 20:45 per il match di qualificazione ad Euro 2024. Gara che si annuncia piuttosto combattuta tra le due Nazionali.

Entrambe le formazioni sono partite con tre punti importanti nella prima sfida di qualificazione ad Euro 2024. I padroni di casa della Scozia hanno avuto la meglio su Cipro con un bel 3-0 anche se con qualche problema in più rispetto a quanto possa far pensare il risultato finale.

Stesso score anche per la Spagna che, dopo il Mondiale in Qatar, è ripartita con un nuovo ciclo targato De la Fuent.

Padroni di casa che dovrebbero puntare su Armstrong e McGinn molto vicini alla punta Adams. Ospiti che si affideranno a Morata in attacco con Dani Olmo, Iago Aspas e Gavi alle sue spalle.

La partita Scozia-Spagna si giocherà, come detto, oggi martedì 28 marzo 2023 alle 20:45. Il match è in programma a Glasgow ad Hampden Park.

Gli appassionati di grande calcio potranno godersi la sfida tra le due Nazionali in tv e in streamin. La partita sarà trasmessa su Sky, nel canale Sky Sport Calcio (numero 202). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.