Scozia-Ucraina, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45

Scozia-Ucraina è in programma, come detto, nella serata di mercoledì 1° giugno 2022, con calcio d'inizio alle ore 20.45. La gara si giocherà all'Hampden Park di Glasgow, impianto riservato alle partite della Nazionale. Per gli appassionati del grande calcio in Italia, purtroppo, al momento non è prevista alcuna copertura televisiva per la sfida. In tal senso, Scozia-Ucraina non verrà trasmessa in diretta tv nel nostro Paese in quanto nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti. La partita, dunque, non si potrà vedere live in tv presso canali italiani.